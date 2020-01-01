Core i5 7600 - десктопный процессор от компании Intel для сокета LGA-1151, который имеет 4 ядра и 4 потока. Его базовая частота – 3500 МГц, но поддержка технологии Turbo Boost позволяет автоматически разгоняться до 4100 МГц. Данный чип имеет интегрированную графику Intel HD Graphics 630, а размер кэша 3-го уровня составляет 6 МБ.