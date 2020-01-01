Core i5 7640X - десктопный процессор от компании Intel для сокета LGA-2066, который имеет 4 ядра и 4 потока. Его базовая частота – 4000 МГц, но поддержка технологии Turbo Boost позволяет автоматически разгоняться до 4200 МГц. Данный чип не имеет интегрированной графики, а размер кэша 3-го уровня составляет 6 МБ.