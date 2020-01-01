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Intel Core i5 7640X

Intel Core i5 7640X

Core i5 7640X - десктопный процессор от компании Intel для сокета LGA-2066, который имеет 4 ядра и 4 потока. Его базовая частота – 4000 МГц, но поддержка технологии Turbo Boost позволяет автоматически разгоняться до 4200 МГц. Данный чип не имеет интегрированной графики, а размер кэша 3-го уровня составляет 6 МБ.

Тесты в бенчмарках

Тестироване производительности Intel Core i5 7640X в популярных бенчмарках
Passmark CPU (одноядерный)
2478
Passmark CPU (многоядерный)
6357
Geekbench 5 (одноядерный)
1229
Geekbench 5 (многоядерный)
4132

Технические характеристики

Подробные технические характеристики процессора Core i5 7640X

Общая информация

Производитель Intel
Дата выхода 30 мая 2017
Цена в момент релиза 242 долларов
Тип Десктопный
Кодовое имя Kaby Lake
Номер модели i5-7640X
Сокет LGA-2066
Интегрированная графика Нет

Производительность

Количество ядер 4
Количество потоков 4
Частота 4 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.2 ГГц
Множитель 39x
Скорость шины 8 ГТ/c
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 256КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 6МБ (общий)
Разблокированный множитель Да

Энергопотребление

Техпроцесс 14 нанометров
Энергопотребление (TDP) 112 Вт
Критическая температура 100°C

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2666
Макс. размер 64 ГБ
Количество каналов 2
Поддержка ECC Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i5 7640X
Версия PCI Express 3.0
Макс. PCI Express линий 16
Набор инструкций SSE4.1, SSE4.2, AVX-2

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