Core i5 8210Y - процессор для ноутбуков от компании Intel для сокета BGA-1515, который имеет 2 ядра и 4 потока. Его базовая частота – 1600 МГц, но поддержка технологии Turbo Boost позволяет автоматически разгоняться до 3600 МГц. Данный чип имеет интегрированную графику Intel UHD Graphics 617, а размер кэша 3-го уровня составляет 4 МБ.