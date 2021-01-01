Intel Core i5 8210Y
Core i5 8210Y - процессор для ноутбуков от компании Intel для сокета BGA-1515, который имеет 2 ядра и 4 потока. Его базовая частота – 1600 МГц, но поддержка технологии Turbo Boost позволяет автоматически разгоняться до 3600 МГц. Данный чип имеет интегрированную графику Intel UHD Graphics 617, а размер кэша 3-го уровня составляет 4 МБ.
Тесты в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
311
Cinebench R20 (многоядерный)
593
Passmark CPU (одноядерный)
1676
Passmark CPU (многоядерный)
2799
Geekbench 5 (одноядерный)
647
Geekbench 5 (многоядерный)
1423
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Дата выхода
|30 октября 2018
|Цена в момент релиза
|281 долларов
|Тип
|Для ноутбука
|Кодовое имя
|Amber Lake-Y
|Номер модели
|i5-8210Y
|Сокет
|BGA-1515
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics 617
Производительность
|Количество ядер
|2
|Количество потоков
|4
|Частота
|1.6 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|3.6 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|Множитель
|16x
|Скорость шины
|4 ГТ/c
|Кэш 1-го уровня
|32КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|256КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|4МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
Энергопотребление
|Техпроцесс
|14 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|7 Вт
|Критическая температура
|100°C
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR3L-1600, LPDDR3-2133
|Макс. размер
|16 ГБ
|Количество каналов
|2
|Макс. пропускная способность
|33.3 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i5 8210Y
|Версия PCI Express
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|10