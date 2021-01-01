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Intel Core i5 8210Y

Intel Core i5 8210Y

Core i5 8210Y - процессор для ноутбуков от компании Intel для сокета BGA-1515, который имеет 2 ядра и 4 потока. Его базовая частота – 1600 МГц, но поддержка технологии Turbo Boost позволяет автоматически разгоняться до 3600 МГц. Данный чип имеет интегрированную графику Intel UHD Graphics 617, а размер кэша 3-го уровня составляет 4 МБ.

Тесты в бенчмарках

Тестироване производительности Intel Core i5 8210Y в популярных бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
311
Cinebench R20 (многоядерный)
593
Passmark CPU (одноядерный)
1676
Passmark CPU (многоядерный)
2799
Geekbench 5 (одноядерный)
647
Geekbench 5 (многоядерный)
1423

Технические характеристики

Подробные технические характеристики процессора Core i5 8210Y

Общая информация

Производитель Intel
Дата выхода 30 октября 2018
Цена в момент релиза 281 долларов
Тип Для ноутбука
Кодовое имя Amber Lake-Y
Номер модели i5-8210Y
Сокет BGA-1515
Интегрированная графика Intel UHD Graphics 617

Производительность

Количество ядер 2
Количество потоков 4
Частота 1.6 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 3.6 ГГц
Частота шины 100 МГц
Множитель 16x
Скорость шины 4 ГТ/c
Кэш 1-го уровня 32КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 256КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 4МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 14 нанометров
Энергопотребление (TDP) 7 Вт
Критическая температура 100°C

Поддержка памяти

Тип памяти DDR3L-1600, LPDDR3-2133
Макс. размер 16 ГБ
Количество каналов 2
Макс. пропускная способность 33.3 ГБ/c
Поддержка ECC Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i5 8210Y
Версия PCI Express 3.0
Макс. PCI Express линий 10

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