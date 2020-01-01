Intel Core i5 8259U
Core i5 8259U - процессор для ноутбуков от компании Intel для сокета BGA-1528, который имеет 4 ядра и 8 потоков. Его базовая частота – 2300 МГц, но поддержка технологии Turbo Boost позволяет автоматически разгоняться до 3800 МГц. Данный чип имеет интегрированную графику Intel Iris Plus Graphics 655, а размер кэша 3-го уровня составляет 6 МБ.
Тесты в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
375
Cinebench R20 (многоядерный)
1655
Passmark CPU (одноядерный)
2216
Passmark CPU (многоядерный)
8112
Geekbench 5 (одноядерный)
903
Geekbench 5 (многоядерный)
3911
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Дата выхода
|3 апреля 2018
|Тип
|Для ноутбука
|Кодовое имя
|Coffee Lake
|Номер модели
|i5-8259U
|Сокет
|BGA-1528
|Интегрированная графика
|Intel Iris Plus Graphics 655
Производительность
|Количество ядер
|4
|Количество потоков
|8
|Частота
|2.3 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|3.8 ГГц
|Множитель
|23x
|Скорость шины
|4 ГТ/c
|Кэш 1-го уровня
|64КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|256КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|6МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
Энергопотребление
|Техпроцесс
|14 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|28 Вт
|Критическая температура
|100°C
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-2400, LPDDR3-2133
|Макс. размер
|32 ГБ
|Количество каналов
|2
|Макс. пропускная способность
|37.5 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i5 8259U
|Версия PCI Express
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|16
|Набор инструкций
|SSE4.1, SSE4.2, AVX-2
Конкуренты
- Intel Core i5 8259U или i5 9400F
- Intel Core i5 8259U или i5 8265U
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- Intel Core i5 8259U или i5 8250U
- Intel Core i5 8259U или i7 9750H
- Intel Core i5 8259U или AMD Ryzen 5 3500U
- Intel Core i5 8259U или i5 10210U
- Intel Core i5 8259U или AMD Ryzen 5 3400G
- Intel Core i5 8259U или i3 9100F
- Intel Core i5 8259U или i7 8550U
- Intel Core i5 8259U или AMD Ryzen 3 3200G
- Intel Core i5 8259U или i3 10110U
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