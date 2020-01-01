Intel Core i5 8279U
Core i5 8279U - процессор для ноутбуков от компании Intel для сокета BGA-1528, который имеет 4 ядра и 8 потоков. Его базовая частота – 2400 МГц, но поддержка технологии Turbo Boost позволяет автоматически разгоняться до 4100 МГц. Данный чип имеет интегрированную графику Intel Iris Plus Graphics 655, а размер кэша 3-го уровня составляет 6 МБ.
Тесты в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
399
Cinebench R20 (многоядерный)
1679
Passmark CPU (одноядерный)
2225
Passmark CPU (многоядерный)
7911
Geekbench 5 (одноядерный)
924
Geekbench 5 (многоядерный)
3960
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Дата выхода
|21 мая 2019
|Цена в момент релиза
|320 долларов
|Тип
|Для ноутбука
|Кодовое имя
|Coffee Lake
|Номер модели
|i5-8279U
|Сокет
|BGA-1528
|Интегрированная графика
|Intel Iris Plus Graphics 655
Производительность
|Количество ядер
|4
|Количество потоков
|8
|Частота
|2.4 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|4.1 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|Множитель
|24x
|Скорость шины
|4 ГТ/c
|Кэш 1-го уровня
|32КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|256КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|6МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
Энергопотребление
|Техпроцесс
|14 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|28 Вт
|Критическая температура
|100°C
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-2400, LPDDR3-2133
|Макс. размер
|32 ГБ
|Количество каналов
|2
|Макс. пропускная способность
|37.5 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i5 8279U
|Версия PCI Express
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|16
|Набор инструкций
|SSE4.1, SSE4.2, AVX-2