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Intel Core i5 8400H

Intel Core i5 8400H

Core i5 8400H - процессор для ноутбуков от компании Intel для сокета BGA-1440, который имеет 4 ядра и 8 потоков. Его базовая частота – 2500 МГц, но поддержка технологии Turbo Boost позволяет автоматически разгоняться до 4200 МГц. Данный чип имеет интегрированную графику Intel UHD Graphics 630, а размер кэша 3-го уровня составляет 8 МБ.

Тесты в бенчмарках

Тестироване производительности Intel Core i5 8400H в популярных бенчмарках
Passmark CPU (одноядерный)
2487
Passmark CPU (многоядерный)
8038
Geekbench 5 (одноядерный)
1046
Geekbench 5 (многоядерный)
3720

Технические характеристики

Подробные технические характеристики процессора Core i5 8400H

Общая информация

Производитель Intel
Дата выхода 3 апреля 2018
Тип Для ноутбука
Кодовое имя Coffee Lake
Номер модели i5-8400H
Сокет BGA-1440
Интегрированная графика Intel UHD Graphics 630

Производительность

Количество ядер 4
Количество потоков 8
Частота 2.5 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.2 ГГц
Частота шины 100 МГц
Множитель 25x
Скорость шины 8 ГТ/c
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 256КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 8МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 14 нанометров
Энергопотребление (TDP) 45 Вт
Критическая температура 100°C

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2666, LPDDR3-2133
Макс. размер 64 ГБ
Количество каналов 2
Макс. пропускная способность 41.8 ГБ/c
Поддержка ECC Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i5 8400H
Версия PCI Express 3.0
Макс. PCI Express линий 16
Набор инструкций SSE4.1, SSE4.2, AVX-2

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