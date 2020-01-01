Главная > Core i5 9600KF: тесты в бенчмарках и характеристики

Intel Core i5 9600KF

Intel Core i5 9600KF

Core i5 9600KF - десктопный процессор от компании Intel для сокета LGA-1151, который имеет 6 ядер и 6 потоков. Его базовая частота – 3700 МГц, но поддержка технологии Turbo Boost позволяет автоматически разгоняться до 4600 МГц. Данный чип не имеет интегрированной графики, а размер кэша 3-го уровня составляет 9 МБ.

Тесты в бенчмарках

Тестироване производительности Intel Core i5 9600KF в популярных бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
481
Cinebench R20 (многоядерный)
2593
Passmark CPU (одноядерный)
2783
Passmark CPU (многоядерный)
10849
Geekbench 5 (одноядерный)
1190
Geekbench 5 (многоядерный)
5331

Технические характеристики

Подробные технические характеристики процессора Core i5 9600KF

Общая информация

Производитель Intel
Дата выхода 7 января 2019
Цена в момент релиза 269 долларов
Тип Десктопный
Кодовое имя Coffee Lake
Номер модели i5-9600KF
Сокет LGA-1151
Интегрированная графика Нет

Производительность

Количество ядер 6
Количество потоков 6
Частота 3.7 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.6 ГГц
Частота шины 100 МГц
Множитель 37x
Скорость шины 8 ГТ/c
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 256КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 9МБ (общий)
Разблокированный множитель Да

Энергопотребление

Техпроцесс 14 нанометров
Энергопотребление (TDP) 95 Вт
Критическая температура 100°C

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2666
Макс. размер 128 ГБ
Количество каналов 2
Макс. пропускная способность 41.6 ГБ/c
Поддержка ECC Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i5 9600KF
Версия PCI Express 3.0
Макс. PCI Express линий 16
Набор инструкций SSE4.1, SSE4.2, AVX-2

Конкуренты

Комментарии

Остались какие-то вопросы по Core i5 9600KF? Пожалуйста, пишите их в комментариях ниже
EnglishРусский
Телефоны
Мобильные процессоры
Мы в соц. сетях