Core i5 9600KF - десктопный процессор от компании Intel для сокета LGA-1151, который имеет 6 ядер и 6 потоков. Его базовая частота – 3700 МГц, но поддержка технологии Turbo Boost позволяет автоматически разгоняться до 4600 МГц. Данный чип не имеет интегрированной графики, а размер кэша 3-го уровня составляет 9 МБ.