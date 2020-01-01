Intel Core i7 10510Y
Core i7 10510Y - процессор для ноутбуков от компании Intel для сокета BGA-1377, который имеет 4 ядра и 8 потоков. Его базовая частота – 1200 МГц, но поддержка технологии Turbo Boost позволяет автоматически разгоняться до 4500 МГц. Данный чип имеет интегрированную графику Intel UHD Graphics, а размер кэша 3-го уровня составляет 8 МБ.
Тесты в бенчмарках
Geekbench 5 (одноядерный)
1035
Geekbench 5 (многоядерный)
2414
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Дата выхода
|21 августа 2019
|Тип
|Для ноутбука
|Кодовое имя
|Amber Lake Y
|Номер модели
|i7-10510Y
|Сокет
|BGA-1377
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics
Производительность
|Количество ядер
|4
|Количество потоков
|8
|Частота
|1.2 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|4.5 ГГц
|Множитель
|12x
|Скорость шины
|4 ГТ/c
|Кэш 1-го уровня
|64КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|256КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|8МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
Энергопотребление
|Техпроцесс
|14 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|7 Вт
|Критическая температура
|100°C
Поддержка памяти
|Тип памяти
|LPDDR3-2133, DDR3L-1600
|Макс. размер
|16 ГБ
|Количество каналов
|2
|Макс. пропускная способность
|33.33 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i7 10510Y
|Версия PCI Express
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|10
|Набор инструкций
|SSE4.1