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Intel Core i7 10700T

Intel Core i7 10700T

Core i7 10700T - десктопный процессор от компании Intel для сокета BGA-1200, который имеет 8 ядер и 16 потоков. Его базовая частота – 2000 МГц, но поддержка технологии Turbo Boost позволяет автоматически разгоняться до 4500 МГц. Данный чип имеет интегрированную графику Intel UHD 630, а размер кэша 3-го уровня составляет 16 МБ.

Тесты в бенчмарках

Тестироване производительности Intel Core i7 10700T в популярных бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
464
Cinebench R20 (многоядерный)
3855
Passmark CPU (одноядерный)
2601
Passmark CPU (многоядерный)
13182
Geekbench 5 (одноядерный)
1178
Geekbench 5 (многоядерный)
6191

Технические характеристики

Подробные технические характеристики процессора Core i7 10700T

Общая информация

Производитель Intel
Дата выхода 1 мая 2020
Цена в момент релиза 325 долларов
Тип Десктопный
Кодовое имя Comet Lake
Номер модели i7-10700T
Сокет BGA-1200
Интегрированная графика Intel UHD 630

Производительность

Количество ядер 8
Количество потоков 16
Частота 2 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.5 ГГц
Частота шины 100 МГц
Множитель 29x
Скорость шины 8 ГТ/c
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 256КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 16МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 14 нанометров
Энергопотребление (TDP) 35 Вт
Критическая температура 100°C

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2933
Макс. размер 128 ГБ
Количество каналов 2
Макс. пропускная способность 45.8 ГБ/c
Поддержка ECC Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i7 10700T
Версия PCI Express 3.0
Макс. PCI Express линий 16

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