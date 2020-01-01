Intel Core i7 10700T
Core i7 10700T - десктопный процессор от компании Intel для сокета BGA-1200, который имеет 8 ядер и 16 потоков. Его базовая частота – 2000 МГц, но поддержка технологии Turbo Boost позволяет автоматически разгоняться до 4500 МГц. Данный чип имеет интегрированную графику Intel UHD 630, а размер кэша 3-го уровня составляет 16 МБ.
Тесты в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
464
Cinebench R20 (многоядерный)
3855
Passmark CPU (одноядерный)
2601
Passmark CPU (многоядерный)
13182
Geekbench 5 (одноядерный)
1178
Geekbench 5 (многоядерный)
6191
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Дата выхода
|1 мая 2020
|Цена в момент релиза
|325 долларов
|Тип
|Десктопный
|Кодовое имя
|Comet Lake
|Номер модели
|i7-10700T
|Сокет
|BGA-1200
|Интегрированная графика
|Intel UHD 630
Производительность
|Количество ядер
|8
|Количество потоков
|16
|Частота
|2 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|4.5 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|Множитель
|29x
|Скорость шины
|8 ГТ/c
|Кэш 1-го уровня
|64КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|256КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|16МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
Энергопотребление
|Техпроцесс
|14 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|35 Вт
|Критическая температура
|100°C
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-2933
|Макс. размер
|128 ГБ
|Количество каналов
|2
|Макс. пропускная способность
|45.8 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i7 10700T
|Версия PCI Express
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|16
Конкуренты
- Intel Core i7 10700K или Intel Core i7 10700T
- Intel Core i7 10510U или Intel Core i7 10700T
- Intel Core i7 10700F или Intel Core i7 10700T
- Intel Core i7 10700 или Intel Core i7 10700T
- Intel Core i7 10700KF или Intel Core i7 10700T
- Intel Core i9 10900T или Intel Core i7 10700T
- Intel Core i7 1065G7 или Intel Core i7 10700T
- Intel Core i7 1165G7 или Intel Core i7 10700T
- Intel Core i5 10500T или Intel Core i7 10700T