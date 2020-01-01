Intel Core i7 10710U
Core i7 10710U - процессор для ноутбуков от компании Intel для сокета BGA-1528, который имеет 6 ядер и 12 потоков. Его базовая частота – 1100 МГц, но поддержка технологии Turbo Boost позволяет автоматически разгоняться до 4700 МГц. Данный чип имеет интегрированную графику Intel UHD Graphics 620, а размер кэша 3-го уровня составляет 12 МБ.
Тесты в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
462
Cinebench R20 (многоядерный)
2245
Passmark CPU (одноядерный)
2462
Passmark CPU (многоядерный)
9984
Geekbench 5 (одноядерный)
946
Geekbench 5 (многоядерный)
1649
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Дата выхода
|21 августа 2019
|Тип
|Для ноутбука
|Кодовое имя
|Comet Lake
|Номер модели
|i7-10710U
|Сокет
|BGA-1528
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics 620
Производительность
|Количество ядер
|6
|Количество потоков
|12
|Частота
|1.1 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|4.7 ГГц
|Скорость шины
|4 ГТ/c
|Кэш 3-го уровня
|12МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
Энергопотребление
|Техпроцесс
|14 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|15 Вт
|Критическая температура
|100°C
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-2666, LPDDR3-2133
|Макс. размер
|64 ГБ
|Количество каналов
|2
|Макс. пропускная способность
|41.66 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i7 10710U
|Версия PCI Express
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|16
|Набор инструкций
|SSE4.1, SSE4.2, AVX-2
Конкуренты
- Intel Core i7 10710U или AMD Ryzen 5 4500U
- Intel Core i7 10710U или AMD Ryzen 7 4800H
- Intel Core i7 10710U или Intel Core i7 10510U
- Intel Core i7 10710U или Intel Core i5 10210U
- Intel Core i7 10710U или AMD Ryzen 7 4800U
- Intel Core i7 10710U или AMD Ryzen 7 4700U
- Intel Core i7 10710U или Intel Core i7 10750H
- Intel Core i7 10710U или AMD Ryzen 7 4800HS
- Intel Core i7 10710U или Intel Core i7 1065G7
- Intel Core i7 10710U или Intel Core i7 1165G7