Core i7 10710U - процессор для ноутбуков от компании Intel для сокета BGA-1528, который имеет 6 ядер и 12 потоков. Его базовая частота – 1100 МГц, но поддержка технологии Turbo Boost позволяет автоматически разгоняться до 4700 МГц. Данный чип имеет интегрированную графику Intel UHD Graphics 620, а размер кэша 3-го уровня составляет 12 МБ.