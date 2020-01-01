Главная > Core i7 10710U: тесты в бенчмарках и характеристики

Intel Core i7 10710U

Intel Core i7 10710U

Core i7 10710U - процессор для ноутбуков от компании Intel для сокета BGA-1528, который имеет 6 ядер и 12 потоков. Его базовая частота – 1100 МГц, но поддержка технологии Turbo Boost позволяет автоматически разгоняться до 4700 МГц. Данный чип имеет интегрированную графику Intel UHD Graphics 620, а размер кэша 3-го уровня составляет 12 МБ.

Тесты в бенчмарках

Тестироване производительности Intel Core i7 10710U в популярных бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
462
Cinebench R20 (многоядерный)
2245
Passmark CPU (одноядерный)
2462
Passmark CPU (многоядерный)
9984
Geekbench 5 (одноядерный)
946
Geekbench 5 (многоядерный)
1649

Технические характеристики

Подробные технические характеристики процессора Core i7 10710U

Общая информация

Производитель Intel
Дата выхода 21 августа 2019
Тип Для ноутбука
Кодовое имя Comet Lake
Номер модели i7-10710U
Сокет BGA-1528
Интегрированная графика Intel UHD Graphics 620

Производительность

Количество ядер 6
Количество потоков 12
Частота 1.1 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.7 ГГц
Скорость шины 4 ГТ/c
Кэш 3-го уровня 12МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 14 нанометров
Энергопотребление (TDP) 15 Вт
Критическая температура 100°C

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2666, LPDDR3-2133
Макс. размер 64 ГБ
Количество каналов 2
Макс. пропускная способность 41.66 ГБ/c
Поддержка ECC Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i7 10710U
Версия PCI Express 3.0
Макс. PCI Express линий 16
Набор инструкций SSE4.1, SSE4.2, AVX-2

Конкуренты

Комментарии

Остались какие-то вопросы по Core i7 10710U? Пожалуйста, пишите их в комментариях ниже
EnglishРусский
Телефоны
Мобильные процессоры
Мы в соц. сетях