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Intel Core i7 11375H

Intel Core i7 11375H

Core i7 11375H - процессор для ноутбуков от компании Intel для сокета BGA-1449, который имеет 4 ядра и 8 потоков. Его базовая частота – 3000 МГц, но поддержка технологии Turbo Boost позволяет автоматически разгоняться до 5000 МГц. Данный чип имеет интегрированную графику Intel Iris Xe Graphics 96, а размер кэша 3-го уровня составляет 12 МБ.

Тесты в бенчмарках

Тестироване производительности Intel Core i7 11375H в популярных бенчмарках
Geekbench 5 (одноядерный)
1646
Geekbench 5 (многоядерный)
5776

Технические характеристики

Подробные технические характеристики процессора Core i7 11375H

Общая информация

Производитель Intel
Дата выхода 12 января 2021
Тип Для ноутбука
Кодовое имя Tiger Lake H35
Номер модели i7-11375H
Сокет BGA-1449
Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics 96

Производительность

Количество ядер 4
Количество потоков 8
Частота 3.0-3.3 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 5 ГГц
Частота шины 100 МГц
Множитель 30x
Скорость шины 4 ГТ/c
Кэш 1-го уровня 80КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 1256КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 12МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 10 нанометров
Энергопотребление (TDP) 28-35 Вт
Критическая температура 100°C

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-3200, LPDDR4x-4267
Макс. размер 64 ГБ
Количество каналов 2
Поддержка ECC Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i7 11375H
Версия PCI Express 4.0

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