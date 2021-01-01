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Intel Core i7 11600H

Intel Core i7 11600H

Core i7 11600H - процессор для ноутбуков от компании Intel для сокета BGA-1787, который имеет 6 ядер и 12 потоков. Его базовая частота – 2500 МГц, но поддержка технологии Turbo Boost позволяет автоматически разгоняться до 4600 МГц. Данный чип имеет интегрированную графику Intel UHD Graphics 750, а размер кэша 3-го уровня составляет 18 МБ.

Тесты в бенчмарках

Тестироване производительности Intel Core i7 11600H в популярных бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
1506
Cinebench R23 (многоядерный)
9326

Технические характеристики

Подробные технические характеристики процессора Core i7 11600H

Общая информация

Производитель Intel
Дата выхода 1 июня 2021
Цена в момент релиза 395 долларов
Тип Для ноутбука
Кодовое имя Tiger Lake H45
Номер модели i7-11600H
Сокет BGA-1787
Интегрированная графика UHD Graphics 750

Производительность

Количество ядер 6
Количество потоков 12
Частота 2.5-2.9 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.6 ГГц
Частота шины 100 МГц
Множитель 25-29x
Скорость шины 8 ГТ/c
Кэш 3-го уровня 18МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 10 нанометров
Энергопотребление (TDP) 35-45 Вт
Критическая температура 100°C

iGPU

Интегрированная графика Intel UHD Graphics 750
Частота GPU 300 МГц
Boost частота GPU 900 МГц
Шейдерные блоки 256
TMUs 64
ROPs 32
Вычислительные блоки 32
TGP 15 Вт
Макс. разрешение 3840x2160 - 60 Гц
iGPU FLOPS
0.46 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-3200
Макс. размер 128 ГБ
Количество каналов 2
Макс. пропускная способность 51.2 ГБ/c
Поддержка ECC Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i7 11600H
Версия PCI Express 4.0
Макс. PCI Express линий 20

Конкуренты

1. Core i7 11600H и Ryzen 5 5600H
2. Core i7 11600H и Ryzen 5 5600U
3. Core i7 11600H и Core i7 11800H
4. Core i7 11600H и Core i5 11500H

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