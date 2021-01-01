Intel Core i7 11600H
Core i7 11600H - процессор для ноутбуков от компании Intel для сокета BGA-1787, который имеет 6 ядер и 12 потоков. Его базовая частота – 2500 МГц, но поддержка технологии Turbo Boost позволяет автоматически разгоняться до 4600 МГц. Данный чип имеет интегрированную графику Intel UHD Graphics 750, а размер кэша 3-го уровня составляет 18 МБ.
Тесты в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
1506
Cinebench R23 (многоядерный)
9326
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Дата выхода
|1 июня 2021
|Цена в момент релиза
|395 долларов
|Тип
|Для ноутбука
|Кодовое имя
|Tiger Lake H45
|Номер модели
|i7-11600H
|Сокет
|BGA-1787
|Интегрированная графика
|UHD Graphics 750
Производительность
|Количество ядер
|6
|Количество потоков
|12
|Частота
|2.5-2.9 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|4.6 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|Множитель
|25-29x
|Скорость шины
|8 ГТ/c
|Кэш 3-го уровня
|18МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
Энергопотребление
|Техпроцесс
|10 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|35-45 Вт
|Критическая температура
|100°C
iGPU
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics 750
|Частота GPU
|300 МГц
|Boost частота GPU
|900 МГц
|Шейдерные блоки
|256
|TMUs
|64
|ROPs
|32
|Вычислительные блоки
|32
|TGP
|15 Вт
|Макс. разрешение
|3840x2160 - 60 Гц
iGPU FLOPS
0.46 терафлопс
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-3200
|Макс. размер
|128 ГБ
|Количество каналов
|2
|Макс. пропускная способность
|51.2 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i7 11600H
|Версия PCI Express
|4.0
|Макс. PCI Express линий
|20