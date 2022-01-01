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Intel Core i7 1250U

Intel Core i7 1250U

Core i7 1250U - процессор для ноутбуков от компании Intel для сокета LGA-1700, который имеет 10 ядер и 12 потоков. Его базовая частота – 1100 МГц, но поддержка технологии Turbo Boost позволяет автоматически разгоняться до 4700 МГц. Данный чип имеет интегрированную графику Intel Iris Xe Graphics G7 (96EU), а размер кэша 3-го уровня составляет 12 МБ.

Обратите внимание: тесты i7 1250U были сделаны на ранних некоммерческих образцах. Более точные данные будут доступны после релиза.

Тесты в бенчмарках

Тестироване производительности Intel Core i7 1250U в популярных бенчмарках
Geekbench 5 (одноядерный)
1312
Geekbench 5 (многоядерный)
3405

Технические характеристики

Подробные технические характеристики процессора Core i7 1250U

Общая информация

Производитель Intel
Дата выхода 23 февраля 2022
Тип Для ноутбука
Архитектура набора команд x86-64
Кодовое имя Alder Lake-U
Номер модели i7-1250U
Сокет LGA-1700
Интегрированная графика Iris Xe Graphics G7 (96EU)

Производительность

Количество ядер 10
Количество потоков 12
Частота 1.1 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.7 ГГц
Частота шины 100 МГц
Множитель 11x
Кэш 1-го уровня 80КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 1280КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 12МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 10 нанометров
Энергопотребление (TDP) 9-29 Вт
Критическая температура 100°C

iGPU

Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics G7 (96EU)
Частота GPU 300 МГц
Boost частота GPU 950 МГц
Шейдерные блоки 768
TMUs 48
ROPs 24
Вычислительные блоки 96
TGP 15 Вт
iGPU FLOPS
1.69 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти LPDDR5-5200, LPDDR4x-4267
Макс. размер 64 ГБ
Количество каналов 2
Поддержка ECC Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i7 1250U
Версия PCI Express 4.0
Макс. PCI Express линий 14

Комментарии

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