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Intel Core i7 12850HX

Intel Core i7 12850HX

Core i7 12850HX - процессор для ноутбуков от компании Intel для сокета BGA-1744, который имеет 16 ядер и 24 потока. Его базовая частота – 2100 МГц, но поддержка технологии Turbo Boost позволяет автоматически разгоняться до 4800 МГц. Данный чип имеет интегрированную графику Intel UHD Graphics for 12th Gen (32 EU), а размер кэша 3-го уровня составляет 25 МБ.

Обратите внимание: тесты i7 12850HX были сделаны на ранних некоммерческих образцах. Более точные данные будут доступны после релиза.

Тесты в бенчмарках

Тестироване производительности Intel Core i7 12850HX в популярных бенчмарках
Geekbench 5 (одноядерный)
1780
Geekbench 5 (многоядерный)
13718

Технические характеристики

Подробные технические характеристики процессора Core i7 12850HX

Общая информация

Производитель Intel
Дата выхода 10 мая 2022
Тип Для ноутбука
Архитектура набора команд x86-64
Кодовое имя Alder Lake-HX
Номер модели i7-12850HX
Сокет BGA-1744
Интегрированная графика UHD Graphics for 12th Gen (32 EU)

Производительность

Количество ядер 16
Количество потоков 24
Частота 2.1 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.8 ГГц
Частота шины 100 МГц
Множитель 21x
Кэш 1-го уровня 80КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 1280КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 25МБ (общий)
Разблокированный множитель Да

Энергопотребление

Техпроцесс 10 нанометров
Энергопотребление (TDP) 45-55 Вт
Критическая температура 100°C

iGPU

Интегрированная графика Intel UHD Graphics for 12th Gen (32 EU)
Boost частота GPU 1450 МГц

Поддержка памяти

Тип памяти DDR5-4800, DDR4-3200
Макс. размер 128 ГБ
Количество каналов 2
Макс. пропускная способность 76.8 ГБ/c
Поддержка ECC Да

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i7 12850HX
Версия PCI Express 5.0
Макс. PCI Express линий 20

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