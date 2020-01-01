Intel Core i7 5960X
Core i7 5960X - десктопный процессор от компании Intel для сокета LGA-2011-3, который имеет 8 ядер и 16 потоков. Его базовая частота – 3000 МГц, но поддержка технологии Turbo Boost позволяет автоматически разгоняться до 3500 МГц. Данный чип не имеет интегрированной графики, а размер кэша 3-го уровня составляет 20 МБ.
Тесты в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
398
Cinebench R20 (многоядерный)
3783
Passmark CPU (одноядерный)
1984
Passmark CPU (многоядерный)
12665
Geekbench 5 (одноядерный)
766
Geekbench 5 (многоядерный)
6581
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Дата выхода
|29 августа 2014
|Цена в момент релиза
|1059 долларов
|Тип
|Десктопный
|Кодовое имя
|Haswell E
|Номер модели
|i7-5960X
|Сокет
|LGA-2011-3
|Интегрированная графика
|Нет
Производительность
|Количество ядер
|8
|Количество потоков
|16
|Частота
|3 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|3.5 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|Множитель
|30x
|Кэш 1-го уровня
|64КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|256КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|20МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
Энергопотребление
|Количество транзисторов
|2.6 млрд
|Техпроцесс
|22 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|140 Вт
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-2133
|Макс. размер
|64 ГБ
|Количество каналов
|4
|Макс. пропускная способность
|68 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i7 5960X
|Версия PCI Express
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|40
|Набор инструкций
|SSE4.2, AVX-2