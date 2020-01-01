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Intel Core i7 5960X

Intel Core i7 5960X

Core i7 5960X - десктопный процессор от компании Intel для сокета LGA-2011-3, который имеет 8 ядер и 16 потоков. Его базовая частота – 3000 МГц, но поддержка технологии Turbo Boost позволяет автоматически разгоняться до 3500 МГц. Данный чип не имеет интегрированной графики, а размер кэша 3-го уровня составляет 20 МБ.

Тесты в бенчмарках

Тестироване производительности Intel Core i7 5960X в популярных бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
398
Cinebench R20 (многоядерный)
3783
Passmark CPU (одноядерный)
1984
Passmark CPU (многоядерный)
12665
Geekbench 5 (одноядерный)
766
Geekbench 5 (многоядерный)
6581

Технические характеристики

Подробные технические характеристики процессора Core i7 5960X

Общая информация

Производитель Intel
Дата выхода 29 августа 2014
Цена в момент релиза 1059 долларов
Тип Десктопный
Кодовое имя Haswell E
Номер модели i7-5960X
Сокет LGA-2011-3
Интегрированная графика Нет

Производительность

Количество ядер 8
Количество потоков 16
Частота 3 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 3.5 ГГц
Частота шины 100 МГц
Множитель 30x
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 256КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 20МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет

Энергопотребление

Количество транзисторов 2.6 млрд
Техпроцесс 22 нанометров
Энергопотребление (TDP) 140 Вт

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2133
Макс. размер 64 ГБ
Количество каналов 4
Макс. пропускная способность 68 ГБ/c
Поддержка ECC Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i7 5960X
Версия PCI Express 3.0
Макс. PCI Express линий 40
Набор инструкций SSE4.2, AVX-2

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