Intel Core i7 6700HQ
Core i7 6700HQ - процессор для ноутбуков от компании Intel для сокета BGA-1440, который имеет 4 ядра и 8 потоков. Его базовая частота – 2600 МГц, но поддержка технологии Turbo Boost позволяет автоматически разгоняться до 3500 МГц. Данный чип имеет интегрированную графику Intel HD Graphics 530, а размер кэша 3-го уровня составляет 6 МБ.
Тесты в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
357
Cinebench R20 (многоядерный)
1621
Passmark CPU (одноядерный)
1910
Passmark CPU (многоядерный)
6431
Geekbench 5 (одноядерный)
815
Geekbench 5 (многоядерный)
3267
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Дата выхода
|1 сентября 2015
|Цена в момент релиза
|378 долларов
|Тип
|Для ноутбука
|Кодовое имя
|Skylake
|Номер модели
|i7-6700HQ
|Сокет
|BGA-1440
|Интегрированная графика
|Intel HD Graphics 530
Производительность
|Количество ядер
|4
|Количество потоков
|8
|Частота
|2.6 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|3.5 ГГц
|Множитель
|26x
|Скорость шины
|8 ГТ/c
|Кэш 1-го уровня
|128КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|256КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|6МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
Энергопотребление
|Техпроцесс
|14 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|45 Вт
|Критическая температура
|100°C
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-2133, LPDDR3-1866, DDR3L-1600
|Макс. размер
|64 ГБ
|Количество каналов
|2
|Макс. пропускная способность
|34.1 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i7 6700HQ
|Версия PCI Express
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|16
|Набор инструкций
|SSE4.1, SSE4.2, AVX-2
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