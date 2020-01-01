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Intel Core i7 6700HQ

Intel Core i7 6700HQ

Core i7 6700HQ - процессор для ноутбуков от компании Intel для сокета BGA-1440, который имеет 4 ядра и 8 потоков. Его базовая частота – 2600 МГц, но поддержка технологии Turbo Boost позволяет автоматически разгоняться до 3500 МГц. Данный чип имеет интегрированную графику Intel HD Graphics 530, а размер кэша 3-го уровня составляет 6 МБ.

Тесты в бенчмарках

Тестироване производительности Intel Core i7 6700HQ в популярных бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
357
Cinebench R20 (многоядерный)
1621
Passmark CPU (одноядерный)
1910
Passmark CPU (многоядерный)
6431
Geekbench 5 (одноядерный)
815
Geekbench 5 (многоядерный)
3267

Технические характеристики

Подробные технические характеристики процессора Core i7 6700HQ

Общая информация

Производитель Intel
Дата выхода 1 сентября 2015
Цена в момент релиза 378 долларов
Тип Для ноутбука
Кодовое имя Skylake
Номер модели i7-6700HQ
Сокет BGA-1440
Интегрированная графика Intel HD Graphics 530

Производительность

Количество ядер 4
Количество потоков 8
Частота 2.6 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 3.5 ГГц
Множитель 26x
Скорость шины 8 ГТ/c
Кэш 1-го уровня 128КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 256КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 6МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 14 нанометров
Энергопотребление (TDP) 45 Вт
Критическая температура 100°C

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2133, LPDDR3-1866, DDR3L-1600
Макс. размер 64 ГБ
Количество каналов 2
Макс. пропускная способность 34.1 ГБ/c
Поддержка ECC Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i7 6700HQ
Версия PCI Express 3.0
Макс. PCI Express линий 16
Набор инструкций SSE4.1, SSE4.2, AVX-2

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