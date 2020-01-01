Intel Core i7 6850K
Core i7 6850K - десктопный процессор от компании Intel для сокета LGA-2011-3, который имеет 6 ядер и 12 потоков. Его базовая частота – 3600 МГц, но поддержка технологии Turbo Boost позволяет автоматически разгоняться до 3800 МГц. Данный чип не имеет интегрированной графики, а размер кэша 3-го уровня составляет 15 МБ.
Тесты в бенчмарках
Passmark CPU (одноядерный)
2404
Passmark CPU (многоядерный)
11171
Geekbench 5 (одноядерный)
969
Geekbench 5 (многоядерный)
5594
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Дата выхода
|30 мая 2016
|Цена в момент релиза
|628 долларов
|Тип
|Десктопный
|Кодовое имя
|Broadwell E
|Номер модели
|i7-6850K
|Сокет
|LGA-2011-3
|Интегрированная графика
|Нет
Производительность
|Количество ядер
|6
|Количество потоков
|12
|Частота
|3.6 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|3.8 ГГц
|Множитель
|36x
|Кэш 1-го уровня
|32КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|256КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|15МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
Энергопотребление
|Техпроцесс
|14 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|140 Вт
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-2133
|Макс. размер
|128 ГБ
|Количество каналов
|4
|Поддержка ECC
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i7 6850K
|Версия PCI Express
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|40