Core i7 6900K - десктопный процессор от компании Intel для сокета LGA-2011-3, который имеет 8 ядер и 16 потоков. Его базовая частота – 3200 МГц, но поддержка технологии Turbo Boost позволяет автоматически разгоняться до 3700 МГц. Данный чип не имеет интегрированной графики, а размер кэша 3-го уровня составляет 20 МБ.