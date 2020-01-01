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Intel Core i7 6900K

Intel Core i7 6900K

Core i7 6900K - десктопный процессор от компании Intel для сокета LGA-2011-3, который имеет 8 ядер и 16 потоков. Его базовая частота – 3200 МГц, но поддержка технологии Turbo Boost позволяет автоматически разгоняться до 3700 МГц. Данный чип не имеет интегрированной графики, а размер кэша 3-го уровня составляет 20 МБ.

Тесты в бенчмарках

Тестироване производительности Intel Core i7 6900K в популярных бенчмарках
Passmark CPU (одноядерный)
2339
Passmark CPU (многоядерный)
13397
Geekbench 5 (одноядерный)
992
Geekbench 5 (многоядерный)
7543

Технические характеристики

Подробные технические характеристики процессора Core i7 6900K

Общая информация

Производитель Intel
Дата выхода 30 мая 2016
Цена в момент релиза 1089 долларов
Тип Десктопный
Кодовое имя Broadwell E
Номер модели i7-6900K
Сокет LGA-2011-3
Интегрированная графика Нет

Производительность

Количество ядер 8
Количество потоков 16
Частота 3.2 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 3.7 ГГц
Частота шины 100 МГц
Множитель 32x
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 256КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 20МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 14 нанометров
Энергопотребление (TDP) 140 Вт

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2133
Макс. размер 128 ГБ
Количество каналов 4
Поддержка ECC Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i7 6900K
Версия PCI Express 3.0
Макс. PCI Express линий 40

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