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Intel Core i7 6950X

Intel Core i7 6950X

Core i7 6950X - десктопный процессор от компании Intel для сокета LGA-2011-3, который имеет 10 ядер и 20 потоков. Его базовая частота – 3000 МГц, но поддержка технологии Turbo Boost позволяет автоматически разгоняться до 3500 МГц. Данный чип не имеет интегрированной графики, а размер кэша 3-го уровня составляет 25 МБ.

Тесты в бенчмарках

Тестироване производительности Intel Core i7 6950X в популярных бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
409
Cinebench R20 (многоядерный)
4873
Passmark CPU (одноядерный)
2365
Passmark CPU (многоядерный)
17202
Geekbench 5 (одноядерный)
942
Geekbench 5 (многоядерный)
8926

Технические характеристики

Подробные технические характеристики процессора Core i7 6950X

Общая информация

Производитель Intel
Дата выхода 30 мая 2016
Цена в момент релиза 1723 долларов
Тип Десктопный
Кодовое имя Broadwell E
Номер модели i7-6950X
Сокет LGA-2011-3
Интегрированная графика Нет

Производительность

Количество ядер 10
Количество потоков 20
Частота 3 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 3.5 ГГц
Частота шины 100 МГц
Множитель 30x
Кэш 1-го уровня 32КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 256КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 25МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 14 нанометров
Энергопотребление (TDP) 140 Вт

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2133
Макс. размер 128 ГБ
Количество каналов 4
Поддержка ECC Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i7 6950X
Версия PCI Express 3.0
Макс. PCI Express линий 40

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