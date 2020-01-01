Intel Core i7 6950X
Core i7 6950X - десктопный процессор от компании Intel для сокета LGA-2011-3, который имеет 10 ядер и 20 потоков. Его базовая частота – 3000 МГц, но поддержка технологии Turbo Boost позволяет автоматически разгоняться до 3500 МГц. Данный чип не имеет интегрированной графики, а размер кэша 3-го уровня составляет 25 МБ.
Тесты в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
409
Cinebench R20 (многоядерный)
4873
Passmark CPU (одноядерный)
2365
Passmark CPU (многоядерный)
17202
Geekbench 5 (одноядерный)
942
Geekbench 5 (многоядерный)
8926
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Дата выхода
|30 мая 2016
|Цена в момент релиза
|1723 долларов
|Тип
|Десктопный
|Кодовое имя
|Broadwell E
|Номер модели
|i7-6950X
|Сокет
|LGA-2011-3
|Интегрированная графика
|Нет
Производительность
|Количество ядер
|10
|Количество потоков
|20
|Частота
|3 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|3.5 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|Множитель
|30x
|Кэш 1-го уровня
|32КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|256КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|25МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
Энергопотребление
|Техпроцесс
|14 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|140 Вт
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-2133
|Макс. размер
|128 ГБ
|Количество каналов
|4
|Поддержка ECC
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i7 6950X
|Версия PCI Express
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|40
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