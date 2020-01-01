Intel Core i7 7500U
Core i7 7500U - процессор для ноутбуков от компании Intel для сокета BGA-1356, который имеет 2 ядра и 4 потока. Его базовая частота – 2700 МГц, но поддержка технологии Turbo Boost позволяет автоматически разгоняться до 3500 МГц. Данный чип имеет интегрированную графику Intel HD Graphics 620, а размер кэша 3-го уровня составляет 4 МБ.
Тесты в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
348
Cinebench R20 (многоядерный)
741
Passmark CPU (одноядерный)
1994
Passmark CPU (многоядерный)
3632
Geekbench 5 (одноядерный)
814
Geekbench 5 (многоядерный)
1813
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Дата выхода
|30 августа 2016
|Тип
|Для ноутбука
|Кодовое имя
|Kaby Lake
|Номер модели
|i7-7500U
|Сокет
|BGA-1356
|Интегрированная графика
|Intel HD Graphics 620
Производительность
|Количество ядер
|2
|Количество потоков
|4
|Частота
|2.7 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|3.5 ГГц
|Скорость шины
|4 ГТ/c
|Кэш 1-го уровня
|64КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|256КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|4МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
Энергопотребление
|Техпроцесс
|14 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|15 Вт
|Критическая температура
|100°C
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-2133, LPDDR3-1866, DDR3L-1600
|Макс. размер
|32 ГБ
|Количество каналов
|2
|Макс. пропускная способность
|34.1 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i7 7500U
|Версия PCI Express
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|12
|Набор инструкций
|SSE4.1, SSE4.2, AVX-2
Конкуренты
- Intel Core i7 7500U и i5 8265U
- Intel Core i7 7500U и AMD Ryzen 5 2500U
- Intel Core i7 7500U и i5 7300HQ
- Intel Core i7 7500U и i5 8250U
- Intel Core i7 7500U и AMD Ryzen 5 3500U
- Intel Core i7 7500U и AMD Ryzen 5 4500U
- Intel Core i7 7500U и i3 8145U
- Intel Core i7 7500U и i7 10510U
- Intel Core i7 7500U и AMD Ryzen 7 2700U
- Intel Core i7 7500U и i5 9300H
- Intel Core i7 7500U и i5 10210U
- Intel Core i7 7500U и i3 7100U
- Intel Core i7 7500U и i7 8550U
- Intel Core i7 7500U и i3 8300
- Intel Core i7 7500U и i3 8130U
- Intel Core i7 7500U и i7 1065G7
- Intel Core i7 7500U и i5 1035G4
- Intel Core i7 7500U и i5 1035G1
- Intel Core i7 7500U и i3 1005G1
- Intel Core i7 7500U и i7 1165G7