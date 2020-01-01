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Intel Core i7 7500U

Intel Core i7 7500U

Core i7 7500U - процессор для ноутбуков от компании Intel для сокета BGA-1356, который имеет 2 ядра и 4 потока. Его базовая частота – 2700 МГц, но поддержка технологии Turbo Boost позволяет автоматически разгоняться до 3500 МГц. Данный чип имеет интегрированную графику Intel HD Graphics 620, а размер кэша 3-го уровня составляет 4 МБ.

Тесты в бенчмарках

Тестироване производительности Intel Core i7 7500U в популярных бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
348
Cinebench R20 (многоядерный)
741
Passmark CPU (одноядерный)
1994
Passmark CPU (многоядерный)
3632
Geekbench 5 (одноядерный)
814
Geekbench 5 (многоядерный)
1813

Технические характеристики

Подробные технические характеристики процессора Core i7 7500U

Общая информация

Производитель Intel
Дата выхода 30 августа 2016
Тип Для ноутбука
Кодовое имя Kaby Lake
Номер модели i7-7500U
Сокет BGA-1356
Интегрированная графика Intel HD Graphics 620

Производительность

Количество ядер 2
Количество потоков 4
Частота 2.7 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 3.5 ГГц
Скорость шины 4 ГТ/c
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 256КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 4МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 14 нанометров
Энергопотребление (TDP) 15 Вт
Критическая температура 100°C

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2133, LPDDR3-1866, DDR3L-1600
Макс. размер 32 ГБ
Количество каналов 2
Макс. пропускная способность 34.1 ГБ/c
Поддержка ECC Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i7 7500U
Версия PCI Express 3.0
Макс. PCI Express линий 12
Набор инструкций SSE4.1, SSE4.2, AVX-2

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