Intel Core i7 7700HQ
Core i7 7700HQ - процессор для ноутбуков от компании Intel для сокета BGA-1440, который имеет 4 ядра и 8 потоков. Его базовая частота – 2800 МГц, но поддержка технологии Turbo Boost позволяет автоматически разгоняться до 3800 МГц. Данный чип имеет интегрированную графику Intel HD Graphics 630, а размер кэша 3-го уровня составляет 6 МБ.
Тесты в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
388
Cinebench R20 (многоядерный)
1687
Passmark CPU (одноядерный)
2036
Passmark CPU (многоядерный)
6952
Geekbench 5 (одноядерный)
902
Geekbench 5 (многоядерный)
3387
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Дата выхода
|3 января 2017
|Тип
|Для ноутбука
|Кодовое имя
|Kaby Lake
|Номер модели
|i7-7700HQ
|Сокет
|BGA-1440
|Интегрированная графика
|Intel HD Graphics 630
Производительность
|Количество ядер
|4
|Количество потоков
|8
|Частота
|2.8 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|3.8 ГГц
|Скорость шины
|8 ГТ/c
|Кэш 1-го уровня
|128КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|256КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|6МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
Энергопотребление
|Техпроцесс
|14 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|45 Вт
|Критическая температура
|100°C
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-2400, LPDDR3-2133, DDR3L-1600
|Макс. размер
|64 ГБ
|Количество каналов
|2
|Макс. пропускная способность
|37.5 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i7 7700HQ
|Версия PCI Express
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|16
|Набор инструкций
|SSE4.1, SSE4.2, AVX-2
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