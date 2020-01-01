Intel Core i7 7700T
Core i7 7700T - десктопный процессор от компании Intel для сокета LGA-1151, который имеет 4 ядра и 8 потоков. Его базовая частота – 2900 МГц, но поддержка технологии Turbo Boost позволяет автоматически разгоняться до 3800 МГц. Данный чип имеет интегрированную графику Intel HD Graphics 630, а размер кэша 3-го уровня составляет 8 МБ.
Тесты в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
408
Cinebench R20 (многоядерный)
2101
Passmark CPU (одноядерный)
2246
Passmark CPU (многоядерный)
7738
Geekbench 5 (одноядерный)
947
Geekbench 5 (многоядерный)
3455
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Дата выхода
|3 января 2017
|Цена в момент релиза
|303 долларов
|Тип
|Десктопный
|Кодовое имя
|Kaby Lake
|Номер модели
|i7-7700T
|Сокет
|LGA-1151
|Интегрированная графика
|Intel HD Graphics 630
Производительность
|Количество ядер
|4
|Количество потоков
|8
|Частота
|2.9 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|3.8 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|Множитель
|29x
|Скорость шины
|8 ГТ/c
|Кэш 1-го уровня
|64КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|256КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|8МБ (общий)
Энергопотребление
|Техпроцесс
|14 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|35 Вт
|Критическая температура
|80°C
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-2400, DDR3L-1600
|Макс. размер
|64 ГБ
|Количество каналов
|2
|Поддержка ECC
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i7 7700T
|Версия PCI Express
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|16
|Набор инструкций
|SSE4.1, SSE4.2, AVX-2