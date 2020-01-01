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Intel Core i7 7700T

Intel Core i7 7700T

Core i7 7700T - десктопный процессор от компании Intel для сокета LGA-1151, который имеет 4 ядра и 8 потоков. Его базовая частота – 2900 МГц, но поддержка технологии Turbo Boost позволяет автоматически разгоняться до 3800 МГц. Данный чип имеет интегрированную графику Intel HD Graphics 630, а размер кэша 3-го уровня составляет 8 МБ.

Тесты в бенчмарках

Тестироване производительности Intel Core i7 7700T в популярных бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
408
Cinebench R20 (многоядерный)
2101
Passmark CPU (одноядерный)
2246
Passmark CPU (многоядерный)
7738
Geekbench 5 (одноядерный)
947
Geekbench 5 (многоядерный)
3455

Технические характеристики

Подробные технические характеристики процессора Core i7 7700T

Общая информация

Производитель Intel
Дата выхода 3 января 2017
Цена в момент релиза 303 долларов
Тип Десктопный
Кодовое имя Kaby Lake
Номер модели i7-7700T
Сокет LGA-1151
Интегрированная графика Intel HD Graphics 630

Производительность

Количество ядер 4
Количество потоков 8
Частота 2.9 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 3.8 ГГц
Частота шины 100 МГц
Множитель 29x
Скорость шины 8 ГТ/c
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 256КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 8МБ (общий)

Энергопотребление

Техпроцесс 14 нанометров
Энергопотребление (TDP) 35 Вт
Критическая температура 80°C

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2400, DDR3L-1600
Макс. размер 64 ГБ
Количество каналов 2
Поддержка ECC Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i7 7700T
Версия PCI Express 3.0
Макс. PCI Express линий 16
Набор инструкций SSE4.1, SSE4.2, AVX-2

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