Core i7 7740X - десктопный процессор от компании Intel для сокета LGA-2066, который имеет 4 ядра и 8 потоков. Его базовая частота – 4300 МГц, но поддержка технологии Turbo Boost позволяет автоматически разгоняться до 4500 МГц. Данный чип не имеет интегрированной графики, а размер кэша 3-го уровня составляет 8 МБ.