Intel Core i7 7740X
Core i7 7740X - десктопный процессор от компании Intel для сокета LGA-2066, который имеет 4 ядра и 8 потоков. Его базовая частота – 4300 МГц, но поддержка технологии Turbo Boost позволяет автоматически разгоняться до 4500 МГц. Данный чип не имеет интегрированной графики, а размер кэша 3-го уровня составляет 8 МБ.
Тесты в бенчмарках
Passmark CPU (одноядерный)
2793
Passmark CPU (многоядерный)
9909
Geekbench 5 (одноядерный)
1241
Geekbench 5 (многоядерный)
4792
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Дата выхода
|30 мая 2017
|Цена в момент релиза
|339 долларов
|Тип
|Десктопный
|Кодовое имя
|Kaby Lake
|Номер модели
|i7-7740X
|Сокет
|LGA-2066
|Интегрированная графика
|Нет
Производительность
|Количество ядер
|4
|Количество потоков
|8
|Частота
|4.3 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|4.5 ГГц
|Множитель
|43x
|Скорость шины
|8 ГТ/c
|Кэш 1-го уровня
|64КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|256КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|8МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Да
Энергопотребление
|Техпроцесс
|14 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|112 Вт
|Критическая температура
|100°C
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-2666
|Макс. размер
|64 ГБ
|Количество каналов
|2
|Поддержка ECC
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i7 7740X
|Версия PCI Express
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|16
|Набор инструкций
|SSE4.1, SSE4.2, AVX-2