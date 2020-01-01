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Intel Core i7 7740X

Intel Core i7 7740X

Core i7 7740X - десктопный процессор от компании Intel для сокета LGA-2066, который имеет 4 ядра и 8 потоков. Его базовая частота – 4300 МГц, но поддержка технологии Turbo Boost позволяет автоматически разгоняться до 4500 МГц. Данный чип не имеет интегрированной графики, а размер кэша 3-го уровня составляет 8 МБ.

Тесты в бенчмарках

Тестироване производительности Intel Core i7 7740X в популярных бенчмарках
Passmark CPU (одноядерный)
2793
Passmark CPU (многоядерный)
9909
Geekbench 5 (одноядерный)
1241
Geekbench 5 (многоядерный)
4792

Технические характеристики

Подробные технические характеристики процессора Core i7 7740X

Общая информация

Производитель Intel
Дата выхода 30 мая 2017
Цена в момент релиза 339 долларов
Тип Десктопный
Кодовое имя Kaby Lake
Номер модели i7-7740X
Сокет LGA-2066
Интегрированная графика Нет

Производительность

Количество ядер 4
Количество потоков 8
Частота 4.3 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.5 ГГц
Множитель 43x
Скорость шины 8 ГТ/c
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 256КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 8МБ (общий)
Разблокированный множитель Да

Энергопотребление

Техпроцесс 14 нанометров
Энергопотребление (TDP) 112 Вт
Критическая температура 100°C

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2666
Макс. размер 64 ГБ
Количество каналов 2
Поддержка ECC Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i7 7740X
Версия PCI Express 3.0
Макс. PCI Express линий 16
Набор инструкций SSE4.1, SSE4.2, AVX-2

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