Core i7 7800X - десктопный процессор от компании Intel для сокета LGA-2066, который имеет 6 ядер и 12 потоков. Его базовая частота – 3500 МГц, но поддержка технологии Turbo Boost позволяет автоматически разгоняться до 4000 МГц. Данный чип не имеет интегрированной графики, а размер кэша 3-го уровня составляет 8 МБ.