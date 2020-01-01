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Intel Core i7 8565U

Intel Core i7 8565U

Core i7 8565U - процессор для ноутбуков от компании Intel для сокета BGA-1528, который имеет 4 ядра и 8 потоков. Его базовая частота – 1800 МГц, но поддержка технологии Turbo Boost позволяет автоматически разгоняться до 4600 МГц. Данный чип имеет интегрированную графику Intel UHD Graphics 620, а размер кэша 3-го уровня составляет 8 МБ.

Тесты в бенчмарках

Тестироване производительности Intel Core i7 8565U в популярных бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
396
Cinebench R20 (многоядерный)
1155
Passmark CPU (одноядерный)
2300
Passmark CPU (многоядерный)
6441
Geekbench 5 (одноядерный)
969
Geekbench 5 (многоядерный)
2746

Технические характеристики

Подробные технические характеристики процессора Core i7 8565U

Общая информация

Производитель Intel
Дата выхода 28 августа 2018
Тип Для ноутбука
Кодовое имя Whiskey Lake
Номер модели i7-8565U
Сокет BGA-1528
Интегрированная графика Intel UHD Graphics 620

Производительность

Количество ядер 4
Количество потоков 8
Частота 1.8 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.6 ГГц
Частота шины 100 МГц
Множитель 18x
Скорость шины 4 ГТ/c
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 256КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 8МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 14 нанометров
Энергопотребление (TDP) 15 Вт
Критическая температура 100°C

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2400, LPDDR3-2133
Макс. размер 64 ГБ
Количество каналов 2
Макс. пропускная способность 37.5 ГБ/c
Поддержка ECC Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i7 8565U
Версия PCI Express 3.0
Макс. PCI Express линий 16
Набор инструкций SSE4.1, SSE4.2, AVX-2

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