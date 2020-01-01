Core i7 8700T - десктопный процессор от компании Intel для сокета LGA-1151, который имеет 6 ядер и 12 потоков. Его базовая частота – 2400 МГц, но поддержка технологии Turbo Boost позволяет автоматически разгоняться до 4000 МГц. Данный чип имеет интегрированную графику Intel UHD Graphics 630, а размер кэша 3-го уровня составляет 12 МБ.