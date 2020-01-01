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Intel Core i7 8705G

Intel Core i7 8705G

Core i7 8705G - процессор для ноутбуков от компании Intel для сокета BGA-2270, который имеет 4 ядра и 8 потоков. Его базовая частота – 3100 МГц, но поддержка технологии Turbo Boost позволяет автоматически разгоняться до 4100 МГц. Данный чип имеет интегрированную графику Intel HD Graphics 630, а размер кэша 3-го уровня составляет 8 МБ.

Тесты в бенчмарках

Тестироване производительности Intel Core i7 8705G в популярных бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
408
Cinebench R20 (многоядерный)
1855
Passmark CPU (одноядерный)
2327
Passmark CPU (многоядерный)
7974
Geekbench 5 (одноядерный)
931
Geekbench 5 (многоядерный)
3705

Технические характеристики

Подробные технические характеристики процессора Core i7 8705G

Общая информация

Производитель Intel
Дата выхода 7 января 2018
Тип Для ноутбука
Кодовое имя Kaby Lake G
Номер модели i7-8705G
Сокет BGA-2270
Интегрированная графика Intel HD Graphics 630

Производительность

Количество ядер 4
Количество потоков 8
Частота 3.1 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.1 ГГц
Частота шины 100 МГц
Множитель 31x
Скорость шины 8 ГТ/c
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 256КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 8МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 14 нанометров
Критическая температура 100°C

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2400
Макс. размер 64 ГБ
Количество каналов 2
Макс. пропускная способность 37.5 ГБ/c
Поддержка ECC Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i7 8705G
Версия PCI Express 3.0
Макс. PCI Express линий 8
Набор инструкций SSE4.1, SSE4.2, AVX-2

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