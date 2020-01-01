Intel Core i7 9700KF
Core i7 9700KF - десктопный процессор от компании Intel для сокета LGA-1151, который имеет 8 ядер и 8 потоков. Его базовая частота – 3600 МГц, но поддержка технологии Turbo Boost позволяет автоматически разгоняться до 4900 МГц. Данный чип не имеет интегрированной графики, а размер кэша 3-го уровня составляет 12 МБ.
Тесты в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
461
Cinebench R20 (многоядерный)
3600
Passmark CPU (одноядерный)
2893
Passmark CPU (многоядерный)
14587
Geekbench 5 (одноядерный)
1302
Geekbench 5 (многоядерный)
6819
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Дата выхода
|7 января 2019
|Цена в момент релиза
|379 долларов
|Тип
|Десктопный
|Кодовое имя
|Coffee Lake
|Номер модели
|i7-9700KF
|Сокет
|LGA-1151
|Интегрированная графика
|Нет
Производительность
|Количество ядер
|8
|Количество потоков
|8
|Частота
|3.6 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|4.9 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|Множитель
|36x
|Скорость шины
|8 ГТ/c
|Кэш 1-го уровня
|64КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|256КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|12МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Да
Энергопотребление
|Техпроцесс
|14 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|95 Вт
|Критическая температура
|100°C
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-2666
|Макс. размер
|128 ГБ
|Количество каналов
|2
|Макс. пропускная способность
|41.6 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i7 9700KF
|Версия PCI Express
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|16
|Набор инструкций
|SSE4.1, SSE4.2, AVX-2
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