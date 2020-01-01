Core i7 9800X - десктопный процессор от компании Intel для сокета LGA-2066, который имеет 8 ядер и 16 потоков. Его базовая частота – 3800 МГц, но поддержка технологии Turbo Boost позволяет автоматически разгоняться до 4400 МГц. Данный чип не имеет интегрированной графики, а размер кэша 3-го уровня составляет 17 МБ.