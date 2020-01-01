Intel Core i9 10900F
Core i9 10900F - десктопный процессор от компании Intel для сокета BGA-1200, который имеет 10 ядер и 20 потоков. Его базовая частота – 2800 МГц, но поддержка технологии Turbo Boost позволяет автоматически разгоняться до 5100 МГц. Данный чип не имеет интегрированной графики, а размер кэша 3-го уровня составляет 20 МБ.
Тесты в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
521
Cinebench R20 (многоядерный)
5864
Geekbench 5 (одноядерный)
1283
Geekbench 5 (многоядерный)
9984
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Дата выхода
|1 мая 2020
|Цена в момент релиза
|422 долларов
|Тип
|Десктопный
|Кодовое имя
|Comet Lake
|Номер модели
|i9-10900F
|Сокет
|BGA-1200
|Интегрированная графика
|Нет
Производительность
|Количество ядер
|10
|Количество потоков
|20
|Частота
|2.8 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|5.1 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|Множитель
|28x
|Кэш 1-го уровня
|64КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|256КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|20МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
Энергопотребление
|Техпроцесс
|14 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|65 Вт
|Критическая температура
|72°C
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-3200
|Макс. размер
|128 ГБ
|Количество каналов
|2
|Поддержка ECC
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i9 10900F
|Версия PCI Express
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|40
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