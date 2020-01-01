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Intel Core i9 10900F

Intel Core i9 10900F

Core i9 10900F - десктопный процессор от компании Intel для сокета BGA-1200, который имеет 10 ядер и 20 потоков. Его базовая частота – 2800 МГц, но поддержка технологии Turbo Boost позволяет автоматически разгоняться до 5100 МГц. Данный чип не имеет интегрированной графики, а размер кэша 3-го уровня составляет 20 МБ.

Тесты в бенчмарках

Тестироване производительности Intel Core i9 10900F в популярных бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
521
Cinebench R20 (многоядерный)
5864
Geekbench 5 (одноядерный)
1283
Geekbench 5 (многоядерный)
9984

Технические характеристики

Подробные технические характеристики процессора Core i9 10900F

Общая информация

Производитель Intel
Дата выхода 1 мая 2020
Цена в момент релиза 422 долларов
Тип Десктопный
Кодовое имя Comet Lake
Номер модели i9-10900F
Сокет BGA-1200
Интегрированная графика Нет

Производительность

Количество ядер 10
Количество потоков 20
Частота 2.8 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 5.1 ГГц
Частота шины 100 МГц
Множитель 28x
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 256КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 20МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 14 нанометров
Энергопотребление (TDP) 65 Вт
Критическая температура 72°C

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-3200
Макс. размер 128 ГБ
Количество каналов 2
Поддержка ECC Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i9 10900F
Версия PCI Express 3.0
Макс. PCI Express линий 40

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Комментарии

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