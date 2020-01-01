Intel Core i9 10900T
Core i9 10900T - десктопный процессор от компании Intel для сокета BGA-1200, который имеет 10 ядер и 20 потоков. Его базовая частота – 1900 МГц, но поддержка технологии Turbo Boost позволяет автоматически разгоняться до 4600 МГц. Данный чип имеет интегрированную графику Intel UHD Graphics 630, а размер кэша 3-го уровня составляет 20 МБ.
Тесты в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
463
Cinebench R20 (многоядерный)
4730
Passmark CPU (одноядерный)
2613
Passmark CPU (многоядерный)
16857
Geekbench 5 (одноядерный)
1212
Geekbench 5 (многоядерный)
8864
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Дата выхода
|1 мая 2020
|Цена в момент релиза
|439 долларов
|Тип
|Десктопный
|Кодовое имя
|Comet Lake
|Номер модели
|i9-10900T
|Сокет
|BGA-1200
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics 630
Производительность
|Количество ядер
|10
|Количество потоков
|20
|Частота
|1.9 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|4.6 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|Скорость шины
|8 ГТ/c
|Кэш 1-го уровня
|64КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|256КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|20МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
Энергопотребление
|Техпроцесс
|14 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|35 Вт
|Критическая температура
|100°C
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-2933
|Макс. размер
|128 ГБ
|Количество каналов
|2
|Макс. пропускная способность
|45.8 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i9 10900T
|Версия PCI Express
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|16