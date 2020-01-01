Intel Core i9 10980XE
Core i9 10980XE - десктопный процессор от компании Intel для сокета LGA-2066, который имеет 18 ядер и 36 потоков. Его базовая частота – 3000 МГц, но поддержка технологии Turbo Boost позволяет автоматически разгоняться до 4600 МГц. Данный чип не имеет интегрированной графики, а размер кэша 3-го уровня составляет 25 МБ.
Тесты в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
489
Cinebench R20 (многоядерный)
8644
Passmark CPU (одноядерный)
2600
Passmark CPU (многоядерный)
33754
Geekbench 5 (одноядерный)
1164
Geekbench 5 (многоядерный)
15090
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Дата выхода
|7 октября 2019
|Цена в момент релиза
|1979 долларов
|Тип
|Десктопный
|Кодовое имя
|Cascade Lake
|Номер модели
|i9-10980XE
|Сокет
|LGA-2066
|Интегрированная графика
|Нет
Производительность
|Количество ядер
|18
|Количество потоков
|36
|Частота
|3 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|4.6 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|Множитель
|30x
|Кэш 1-го уровня
|64КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|1МБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|25МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Да
Энергопотребление
|Техпроцесс
|14 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|165 Вт
|Критическая температура
|86°C
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-2933
|Макс. размер
|256 ГБ
|Количество каналов
|4
|Поддержка ECC
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i9 10980XE
|Версия PCI Express
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|48
|Набор инструкций
|SSE4.1, SSE4.2, AVX-2, AVX-512
Конкуренты
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