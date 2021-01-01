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Intel Core i9 11900

Intel Core i9 11900

Core i9 11900 - десктопный процессор от компании Intel для сокета BGA-1200, который имеет 8 ядер и 16 потоков. Его базовая частота – 1800 МГц, но поддержка технологии Turbo Boost позволяет автоматически разгоняться до 4500 МГц. Данный чип имеет интегрированную графику Intel Iris Xe Graphics 32, а размер кэша 3-го уровня составляет 16 МБ.

Тесты в бенчмарках

Тестироване производительности Intel Core i9 11900 в популярных бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
527
Cinebench R20 (многоядерный)
4599

Технические характеристики

Подробные технические характеристики процессора Core i9 11900

Общая информация

Производитель Intel
Дата выхода 1 января 2021
Тип Десктопный
Кодовое имя Rocket Lake
Номер модели i9-11900
Сокет BGA-1200
Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics 32

Производительность

Количество ядер 8
Количество потоков 16
Частота 1.8 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.5 ГГц
Частота шины 100 МГц
Множитель 18x
Кэш 2-го уровня 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 16МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 14 нанометров
Энергопотребление (TDP) 65 Вт
Критическая температура 100°C

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-3200
Макс. размер 128 ГБ
Количество каналов 2
Поддержка ECC Нет

Другое

Версия PCI Express 4.0
Макс. PCI Express линий 16

Конкуренты

1. Intel Core i9 10900 и Intel Core i9 11900

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