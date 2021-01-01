Intel Core i9 11900
Core i9 11900 - десктопный процессор от компании Intel для сокета BGA-1200, который имеет 8 ядер и 16 потоков. Его базовая частота – 1800 МГц, но поддержка технологии Turbo Boost позволяет автоматически разгоняться до 4500 МГц. Данный чип имеет интегрированную графику Intel Iris Xe Graphics 32, а размер кэша 3-го уровня составляет 16 МБ.
Тесты в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
527
Cinebench R20 (многоядерный)
4599
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Дата выхода
|1 января 2021
|Тип
|Десктопный
|Кодовое имя
|Rocket Lake
|Номер модели
|i9-11900
|Сокет
|BGA-1200
|Интегрированная графика
|Intel Iris Xe Graphics 32
Производительность
|Количество ядер
|8
|Количество потоков
|16
|Частота
|1.8 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|4.5 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|Множитель
|18x
|Кэш 2-го уровня
|512КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|16МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
Энергопотребление
|Техпроцесс
|14 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|65 Вт
|Критическая температура
|100°C
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-3200
|Макс. размер
|128 ГБ
|Количество каналов
|2
|Поддержка ECC
|Нет
Другое
|Версия PCI Express
|4.0
|Макс. PCI Express линий
|16