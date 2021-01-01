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Intel Core i9 11900F

Intel Core i9 11900F

Core i9 11900F - десктопный процессор от компании Intel для сокета BGA-1200, который имеет 8 ядер и 16 потоков. Его базовая частота – 2500 МГц, но поддержка технологии Turbo Boost позволяет автоматически разгоняться до 5200 МГц. Данный чип не имеет интегрированной графики, а размер кэша 3-го уровня составляет 16 МБ.

Тесты в бенчмарках

Тестироване производительности Intel Core i9 11900F в популярных бенчмарках
Geekbench 5 (одноядерный)
1670
Geekbench 5 (многоядерный)
7031

Технические характеристики

Подробные технические характеристики процессора Core i9 11900F

Общая информация

Производитель Intel
Дата выхода 16 марта 2021
Цена в момент релиза 422 долларов
Тип Десктопный
Кодовое имя Rocket Lake
Номер модели i9-11900F
Сокет BGA-1200
Интегрированная графика Нет

Производительность

Количество ядер 8
Количество потоков 16
Частота 2.5 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 5.2 ГГц
Частота шины 100 МГц
Множитель 25x
Скорость шины 8 ГТ/c
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 16МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 14 нанометров
Энергопотребление (TDP) 65 Вт
Критическая температура 100°C

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-3200
Макс. размер 128 ГБ
Количество каналов 2
Макс. пропускная способность 50 ГБ/c
Поддержка ECC Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i9 11900F
Версия PCI Express 4.0
Макс. PCI Express линий 20

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