Core i9 11900F - десктопный процессор от компании Intel для сокета BGA-1200, который имеет 8 ядер и 16 потоков. Его базовая частота – 2500 МГц, но поддержка технологии Turbo Boost позволяет автоматически разгоняться до 5200 МГц. Данный чип не имеет интегрированной графики, а размер кэша 3-го уровня составляет 16 МБ.