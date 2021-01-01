Core i9 11900H - процессор для ноутбуков от компании Intel для сокета BGA-1787, который имеет 8 ядер и 16 потоков. Его базовая частота – 2100 МГц, но поддержка технологии Turbo Boost позволяет автоматически разгоняться до 4900 МГц. Данный чип имеет интегрированную графику Intel UHD Graphics 750, а размер кэша 3-го уровня составляет 24 МБ.