Главная > Core i9 11900H: тесты в бенчмарках и характеристики

Intel Core i9 11900H

Intel Core i9 11900H

Core i9 11900H - процессор для ноутбуков от компании Intel для сокета BGA-1787, который имеет 8 ядер и 16 потоков. Его базовая частота – 2100 МГц, но поддержка технологии Turbo Boost позволяет автоматически разгоняться до 4900 МГц. Данный чип имеет интегрированную графику Intel UHD Graphics 750, а размер кэша 3-го уровня составляет 24 МБ.

Тесты в бенчмарках

Тестироване производительности Intel Core i9 11900H в популярных бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
593
Cinebench R20 (многоядерный)
5327
Geekbench 5 (одноядерный)
1143
Geekbench 5 (многоядерный)
6463

Технические характеристики

Подробные технические характеристики процессора Core i9 11900H

Общая информация

Производитель Intel
Дата выхода 11 мая 2021
Цена в момент релиза 546 долларов
Тип Для ноутбука
Кодовое имя Tiger Lake H45
Номер модели i9-11900H
Сокет BGA-1787
Интегрированная графика Intel UHD Graphics 750

Производительность

Количество ядер 8
Количество потоков 16
Частота 2.1-2.5 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.9 ГГц
Частота шины 100 МГц
Множитель 21-25x
Скорость шины 8 ГТ/c
Кэш 1-го уровня 80КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 1250КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 24МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 10 нанометров
Энергопотребление (TDP) 35-45 Вт
Критическая температура 100°C

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-3200
Макс. размер 128 ГБ
Количество каналов 2
Макс. пропускная способность 51.2 ГБ/c
Поддержка ECC Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i9 11900H
Версия PCI Express 4.0
Макс. PCI Express линий 20

Конкуренты

1. Intel Core i9 11900H или i7 10875H
2. Intel Core i9 11900H или i7 10750H
3. Intel Core i9 11900H или AMD Ryzen 9 5900HX
4. Intel Core i9 11900H или i9 11900K
5. Intel Core i9 11900H или AMD Ryzen 9 5900H
6. Intel Core i9 11900H или AMD Ryzen 7 5800
7. Intel Core i9 11900H или i9 11980HK
8. Intel Core i9 11900H или i7 11800H
9. Intel Core i9 11900H или Apple M1

Комментарии

Остались какие-то вопросы по Core i9 11900H? Пожалуйста, пишите их в комментариях ниже
EnglishРусский
Телефоны
Мобильные процессоры
Мы в соц. сетях