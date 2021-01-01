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Intel Core i9 11950H

Intel Core i9 11950H

Core i9 11950H - процессор для ноутбуков от компании Intel для сокета BGA-1787, который имеет 8 ядер и 16 потоков. Его базовая частота – 2100 МГц, но поддержка технологии Turbo Boost позволяет автоматически разгоняться до 5000 МГц. Данный чип имеет интегрированную графику Intel UHD Graphics 750, а размер кэша 3-го уровня составляет 24 МБ.

Тесты в бенчмарках

Тестироване производительности Intel Core i9 11950H в популярных бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
620
Cinebench R20 (многоядерный)
5583
Geekbench 5 (одноядерный)
1377
Geekbench 5 (многоядерный)
6309

Технические характеристики

Подробные технические характеристики процессора Core i9 11950H

Общая информация

Производитель Intel
Дата выхода 11 мая 2021
Цена в момент релиза 546 долларов
Тип Для ноутбука
Кодовое имя Tiger Lake H45
Номер модели i9-11950H
Сокет BGA-1787
Интегрированная графика Intel UHD Graphics 750

Производительность

Количество ядер 8
Количество потоков 16
Частота 2.1-2.6 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 5 ГГц
Частота шины 100 МГц
Множитель 21-26x
Скорость шины 8 ГТ/c
Кэш 1-го уровня 80КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 1250КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 24МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 10 нанометров
Энергопотребление (TDP) 35-45 Вт
Критическая температура 100°C

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-3200
Макс. размер 128 ГБ
Количество каналов 2
Макс. пропускная способность 51.2 ГБ/c
Поддержка ECC Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i9 11950H
Версия PCI Express 4.0
Макс. PCI Express линий 20

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