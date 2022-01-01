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Intel Core i9 12900KS

Intel Core i9 12900KS

Core i9 12900KS - десктопный процессор от компании Intel для сокета LGA-1700, который имеет 16 ядер и 24 потока. Его базовая частота – 3400 МГц, но поддержка технологии Turbo Boost позволяет автоматически разгоняться до 5500 МГц. Данный чип имеет интегрированную графику Intel UHD Graphics 770, а размер кэша 3-го уровня составляет 30 МБ.

Тесты в бенчмарках

Тестироване производительности Intel Core i9 12900KS в популярных бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
2145
Cinebench R23 (многоядерный)
28965
Geekbench 5 (одноядерный)
2110
Geekbench 5 (многоядерный)
19347

Технические характеристики

Подробные технические характеристики процессора Core i9 12900KS

Общая информация

Производитель Intel
Дата выхода 4 апреля 2022
Тип Десктопный
Архитектура набора команд x86-64
Кодовое имя Alder Lake-S
Номер модели i9-12900KS
Сокет LGA-1700
Интегрированная графика UHD Graphics 770

Производительность

Количество ядер 16
Количество потоков 24
Частота 3.4 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 5.5 ГГц
Частота шины 100 МГц
Множитель 34x
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 14МБ (общий)
Кэш 3-го уровня 30МБ (общий)
Разблокированный множитель Да

Энергопотребление

Техпроцесс 10 нанометров
Энергопотребление (TDP) 150 Вт
Критическая температура 100°C

iGPU

Интегрированная графика Intel UHD Graphics 770
Частота GPU 300 МГц
Boost частота GPU 1550 МГц
Шейдерные блоки 256
TMUs 16
ROPs 8
Вычислительные блоки 32
TGP 15 Вт
iGPU FLOPS
0.78 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR5-4800, DDR4-3200
Макс. размер 128 ГБ
Количество каналов 2
Макс. пропускная способность 76.8 ГБ/c
Поддержка ECC Да

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i9 12900KS
Версия PCI Express 5.0
Макс. PCI Express линий 20

Конкуренты

1. AMD Ryzen 9 5950X vs Intel Core i9 12900KS
2. Intel Core i9 12900K vs Intel Core i9 12900KS

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