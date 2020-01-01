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Intel Core i9 7900X

Intel Core i9 7900X

Core i9 7900X - десктопный процессор от компании Intel для сокета LGA-2066, который имеет 10 ядер и 20 потоков. Его базовая частота – 3300 МГц, но поддержка технологии Turbo Boost позволяет автоматически разгоняться до 4300 МГц. Данный чип не имеет интегрированной графики, а размер кэша 3-го уровня составляет 14 МБ.

Тесты в бенчмарках

Тестироване производительности Intel Core i9 7900X в популярных бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
456
Cinebench R20 (многоядерный)
5256
Passmark CPU (одноядерный)
2529
Passmark CPU (многоядерный)
21134
Geekbench 5 (одноядерный)
1188
Geekbench 5 (многоядерный)
11250

Технические характеристики

Подробные технические характеристики процессора Core i9 7900X

Общая информация

Производитель Intel
Дата выхода 30 мая 2017
Цена в момент релиза 999 долларов
Тип Десктопный
Кодовое имя Skylake
Номер модели i9-7900X
Сокет LGA-2066
Интегрированная графика Нет

Производительность

Количество ядер 10
Количество потоков 20
Частота 3.3 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.3 ГГц
Частота шины 100 МГц
Множитель 33x
Скорость шины 8 ГТ/c
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 1МБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 14МБ (общий)
Разблокированный множитель Да

Энергопотребление

Техпроцесс 14 нанометров
Энергопотребление (TDP) 140 Вт
Критическая температура 95°C

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2666
Макс. размер 128 ГБ
Количество каналов 4
Макс. пропускная способность 79.47 ГБ/c
Поддержка ECC Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i9 7900X
Версия PCI Express 3.0
Макс. PCI Express линий 44
Набор инструкций SSE4.1, SSE4.2, AVX-2, AVX-512

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Комментарии

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