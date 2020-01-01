Intel Core i9 7920X
Core i9 7920X - десктопный процессор от компании Intel для сокета LGA-2066, который имеет 12 ядер и 24 потока. Его базовая частота – 2900 МГц, но поддержка технологии Turbo Boost позволяет автоматически разгоняться до 4300 МГц. Данный чип не имеет интегрированной графики, а размер кэша 3-го уровня составляет 17 МБ.
Тесты в бенчмарках
Passmark CPU (одноядерный)
2471
Passmark CPU (многоядерный)
23171
Geekbench 5 (одноядерный)
1182
Geekbench 5 (многоядерный)
12508
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Дата выхода
|7 августа 2017
|Цена в момент релиза
|1189 долларов
|Тип
|Десктопный
|Кодовое имя
|Skylake
|Номер модели
|i9-7920X
|Сокет
|LGA-2066
|Интегрированная графика
|Нет
Производительность
|Количество ядер
|12
|Количество потоков
|24
|Частота
|2.9 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|4.3 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|Множитель
|29x
|Скорость шины
|8 ГТ/c
|Кэш 1-го уровня
|64КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|1МБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|17МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Да
Энергопотребление
|Техпроцесс
|14 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|140 Вт
|Критическая температура
|95°C
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-2666
|Макс. размер
|128 ГБ
|Количество каналов
|4
|Поддержка ECC
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i9 7920X
|Версия PCI Express
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|44
|Набор инструкций
|SSE4.1, SSE4.2, AVX-2, AVX-512
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