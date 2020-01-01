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Intel Core i9 7960X

Intel Core i9 7960X

Core i9 7960X - десктопный процессор от компании Intel для сокета LGA-2066, который имеет 16 ядер и 32 потока. Его базовая частота – 2800 МГц, но поддержка технологии Turbo Boost позволяет автоматически разгоняться до 4200 МГц. Данный чип не имеет интегрированной графики, а размер кэша 3-го уровня составляет 22 МБ.

Тесты в бенчмарках

Тестироване производительности Intel Core i9 7960X в популярных бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
479
Cinebench R20 (многоядерный)
5901
Passmark CPU (одноядерный)
2580
Passmark CPU (многоядерный)
27004
Geekbench 5 (одноядерный)
969
Geekbench 5 (многоядерный)
10731

Технические характеристики

Подробные технические характеристики процессора Core i9 7960X

Общая информация

Производитель Intel
Дата выхода 25 сентября 2017
Цена в момент релиза 1700 долларов
Тип Десктопный
Кодовое имя Skylake
Номер модели i9-7960X
Сокет LGA-2066
Интегрированная графика Нет

Производительность

Количество ядер 16
Количество потоков 32
Частота 2.8 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.2 ГГц
Частота шины 100 МГц
Множитель 28x
Скорость шины 8 ГТ/c
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 1МБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 22МБ (общий)
Разблокированный множитель Да

Энергопотребление

Техпроцесс 14 нанометров
Энергопотребление (TDP) 165 Вт
Критическая температура 98°C

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2666
Макс. размер 128 ГБ
Количество каналов 4
Макс. пропускная способность 79.47 ГБ/c
Поддержка ECC Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i9 7960X
Версия PCI Express 3.0
Макс. PCI Express линий 44
Набор инструкций SSE4.1, SSE4.2, AVX-2, AVX-512

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Комментарии

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