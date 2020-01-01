Intel Core i9 7980XE
Core i9 7980XE - десктопный процессор от компании Intel для сокета LGA-2066, который имеет 18 ядер и 36 потоков. Его базовая частота – 2600 МГц, но поддержка технологии Turbo Boost позволяет автоматически разгоняться до 4200 МГц. Данный чип не имеет интегрированной графики, а размер кэша 3-го уровня составляет 25 МБ.
Тесты в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
443
Cinebench R20 (многоядерный)
7656
Passmark CPU (одноядерный)
2471
Passmark CPU (многоядерный)
29142
Geekbench 5 (одноядерный)
1119
Geekbench 5 (многоядерный)
14855
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Дата выхода
|25 сентября 2017
|Тип
|Десктопный
|Кодовое имя
|Skylake
|Номер модели
|i9-7980XE
|Сокет
|LGA-2066
|Интегрированная графика
|Нет
Производительность
|Количество ядер
|18
|Количество потоков
|36
|Частота
|2.6 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|4.2 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|Множитель
|26x
|Скорость шины
|8 ГТ/c
|Кэш 1-го уровня
|64КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|1МБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|25МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Да
Энергопотребление
|Техпроцесс
|14 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|165 Вт
|Критическая температура
|94°C
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-2666
|Макс. размер
|128 ГБ
|Количество каналов
|4
|Макс. пропускная способность
|79.47 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i9 7980XE
|Версия PCI Express
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|44
|Набор инструкций
|SSE4.1, SSE4.2, AVX-2, AVX-512
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