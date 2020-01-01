Intel Core i9 9900
Core i9 9900 - десктопный процессор от компании Intel для сокета LGA-1151, который имеет 8 ядер и 16 потоков. Его базовая частота – 3100 МГц, но поддержка технологии Turbo Boost позволяет автоматически разгоняться до 5000 МГц. Данный чип имеет интегрированную графику Intel UHD Graphics 630, а размер кэша 3-го уровня составляет 16 МБ.
Тесты в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
511
Cinebench R20 (многоядерный)
4346
Passmark CPU (одноядерный)
2847
Passmark CPU (многоядерный)
17084
Geekbench 5 (одноядерный)
1262
Geekbench 5 (многоядерный)
8378
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Дата выхода
|23 апреля 2019
|Цена в момент релиза
|449 долларов
|Тип
|Десктопный
|Кодовое имя
|Coffee Lake
|Номер модели
|i9-9900
|Сокет
|LGA-1151
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics 630
Производительность
|Количество ядер
|8
|Количество потоков
|16
|Частота
|3.1 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|5 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|Множитель
|31x
|Скорость шины
|8 ГТ/c
|Кэш 1-го уровня
|64КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|256КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|16МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
Энергопотребление
|Техпроцесс
|14 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|65 Вт
|Критическая температура
|100°C
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-2666
|Макс. размер
|128 ГБ
|Количество каналов
|2
|Макс. пропускная способность
|41.6 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i9 9900
|Версия PCI Express
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|16
|Набор инструкций
|SSE4.1, SSE4.2, AVX-2
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