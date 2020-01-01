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Intel Core i9 9900KS

Intel Core i9 9900KS

Core i9 9900KS - десктопный процессор от компании Intel для сокета LGA-1151, который имеет 8 ядер и 16 потоков. Его базовая частота – 4000 МГц, но поддержка технологии Turbo Boost позволяет автоматически разгоняться до 5000 МГц. Данный чип имеет интегрированную графику Intel UHD Graphics 630, а размер кэша 3-го уровня составляет 16 МБ.

Тесты в бенчмарках

Тестироване производительности Intel Core i9 9900KS в популярных бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
511
Cinebench R20 (многоядерный)
5136
Passmark CPU (одноядерный)
2990
Passmark CPU (многоядерный)
19100
Geekbench 5 (одноядерный)
1452
Geekbench 5 (многоядерный)
9616

Технические характеристики

Подробные технические характеристики процессора Core i9 9900KS

Общая информация

Производитель Intel
Дата выхода 28 октября 2019
Цена в момент релиза 513 долларов
Тип Десктопный
Кодовое имя Coffee Lake
Номер модели i9-9900KS
Сокет LGA-1151
Интегрированная графика Intel UHD Graphics 630

Производительность

Количество ядер 8
Количество потоков 16
Частота 4 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 5 ГГц
Частота шины 100 МГц
Множитель 40x
Скорость шины 8 ГТ/c
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 256КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 16МБ (общий)
Разблокированный множитель Да

Энергопотребление

Техпроцесс 14 нанометров
Энергопотребление (TDP) 127 Вт
Критическая температура 100°C

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2666
Макс. размер 128 ГБ
Количество каналов 2
Макс. пропускная способность 41.6 ГБ/c
Поддержка ECC Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i9 9900KS
Версия PCI Express 3.0
Макс. PCI Express линий 16
Набор инструкций SSE4.1, SSE4.2, AVX-2

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