Core i9 9900T - десктопный процессор от компании Intel для сокета LGA-1151, который имеет 8 ядер и 16 потоков. Его базовая частота – 2100 МГц, но поддержка технологии Turbo Boost позволяет автоматически разгоняться до 4400 МГц. Данный чип имеет интегрированную графику Intel UHD Graphics 630, а размер кэша 3-го уровня составляет 16 МБ.