Core i9 9960X - десктопный процессор от компании Intel для сокета LGA-2066, который имеет 16 ядер и 32 потока. Его базовая частота – 3100 МГц, но поддержка технологии Turbo Boost позволяет автоматически разгоняться до 4400 МГц. Данный чип не имеет интегрированной графики, а размер кэша 3-го уровня составляет 22 МБ.