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Intel Pentium G4400

Intel Pentium G4400

Pentium G4400 - десктопный процессор от компании Intel для сокета LGA-1151, который имеет 2 ядра и 2 потока. Его базовая частота – 3300 МГц. Данный чип имеет интегрированную графику Intel HD Graphics 510, а размер кэша 3-го уровня составляет 3 МБ.

Тесты в бенчмарках

Тестироване производительности Intel Pentium G4400 в популярных бенчмарках
Passmark CPU (одноядерный)
2001
Passmark CPU (многоядерный)
2558
Geekbench 5 (одноядерный)
815
Geekbench 5 (многоядерный)
1509

Технические характеристики

Подробные технические характеристики процессора Pentium G4400

Общая информация

Производитель Intel
Дата выхода 1 сентября 2015
Цена в момент релиза 64 долларов
Тип Десктопный
Кодовое имя Skylake
Номер модели G4400
Сокет LGA-1151
Интегрированная графика Intel HD Graphics 510

Производительность

Количество ядер 2
Количество потоков 2
Частота 3.3 ГГц
Частота шины 100 МГц
Множитель 33x
Скорость шины 8 ГТ/c
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 256КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 3МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 14 нанометров
Энергопотребление (TDP) 54 Вт

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2133, DDR3L-1600
Макс. размер 64 ГБ
Количество каналов 2
Макс. пропускная способность 34.1 ГБ/c
Поддержка ECC Да

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Pentium G4400
Версия PCI Express 3.0
Макс. PCI Express линий 16
Набор инструкций SSE4.1, SSE4.2

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