Pentium G4400 - десктопный процессор от компании Intel для сокета LGA-1151, который имеет 2 ядра и 2 потока. Его базовая частота – 3300 МГц. Данный чип имеет интегрированную графику Intel HD Graphics 510, а размер кэша 3-го уровня составляет 3 МБ.