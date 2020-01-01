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Intel Pentium Gold 4417U

Intel Pentium Gold 4417U

Pentium Gold 4417U - процессор для ноутбуков от компании Intel для сокета BGA-1356, который имеет 2 ядра и 4 потока. Его базовая частота – 2300 МГц. Данный чип имеет интегрированную графику Intel HD Graphics 610, а размер кэша 3-го уровня составляет 2 МБ.

Тесты в бенчмарках

Тестироване производительности Intel Pentium Gold 4417U в популярных бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
200
Cinebench R20 (многоядерный)
467
Passmark CPU (одноядерный)
1326
Passmark CPU (многоядерный)
2262
Geekbench 5 (одноядерный)
514
Geekbench 5 (многоядерный)
1190

Технические характеристики

Подробные технические характеристики процессора Pentium Gold 4417U

Общая информация

Производитель Intel
Дата выхода 1 января 2019
Тип Для ноутбука
Кодовое имя Kaby Lake R
Номер модели 4417U
Сокет BGA-1356
Интегрированная графика Intel HD Graphics 610

Производительность

Количество ядер 2
Количество потоков 4
Частота 2.3 ГГц
Частота шины 100 МГц
Скорость шины 4 ГТ/c
Кэш 1-го уровня 256КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 1МБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 2МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 14 нанометров
Энергопотребление (TDP) 15 Вт
Критическая температура 100°C

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2133, LPDDR3-1866, DDR3L-1600
Макс. размер 32 ГБ
Количество каналов 2
Макс. пропускная способность 34.1 ГБ/c
Поддержка ECC Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Pentium Gold 4417U
Версия PCI Express 3.0
Макс. PCI Express линий 12
Набор инструкций SSE4.1, SSE4.2

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