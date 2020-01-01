Intel Pentium Gold 6405U
Pentium Gold 6405U - процессор для ноутбуков от компании Intel для сокета BGA-1528, который имеет 2 ядра и 4 потока. Его базовая частота – 2400 МГц. Данный чип имеет интегрированную графику Intel UHD Graphics, а размер кэша 3-го уровня составляет 2 МБ.
Тесты в бенчмарках
Passmark CPU (одноядерный)
1437
Passmark CPU (многоядерный)
2393
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Дата выхода
|1 октября 2019
|Тип
|Для ноутбука
|Кодовое имя
|Comet Lake
|Номер модели
|6405U
|Сокет
|BGA-1528
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics
Производительность
|Количество ядер
|2
|Количество потоков
|4
|Частота
|2.4 ГГц
|Скорость шины
|4 ГТ/c
|Кэш 3-го уровня
|2МБ (общий)
Энергопотребление
|Техпроцесс
|14 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|15 Вт
|Критическая температура
|100°C
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-2400, LPDDR3-2133
|Макс. размер
|64 ГБ
|Количество каналов
|2
|Макс. пропускная способность
|37.5 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Pentium Gold 6405U
|Версия PCI Express
|2.0
|Макс. PCI Express линий
|12
|Набор инструкций
|SSE4.1, SSE4.2