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Intel Pentium Gold 6405U

Intel Pentium Gold 6405U

Pentium Gold 6405U - процессор для ноутбуков от компании Intel для сокета BGA-1528, который имеет 2 ядра и 4 потока. Его базовая частота – 2400 МГц. Данный чип имеет интегрированную графику Intel UHD Graphics, а размер кэша 3-го уровня составляет 2 МБ.

Тесты в бенчмарках

Тестироване производительности Intel Pentium Gold 6405U в популярных бенчмарках
Passmark CPU (одноядерный)
1437
Passmark CPU (многоядерный)
2393

Технические характеристики

Подробные технические характеристики процессора Pentium Gold 6405U

Общая информация

Производитель Intel
Дата выхода 1 октября 2019
Тип Для ноутбука
Кодовое имя Comet Lake
Номер модели 6405U
Сокет BGA-1528
Интегрированная графика Intel UHD Graphics

Производительность

Количество ядер 2
Количество потоков 4
Частота 2.4 ГГц
Скорость шины 4 ГТ/c
Кэш 3-го уровня 2МБ (общий)

Энергопотребление

Техпроцесс 14 нанометров
Энергопотребление (TDP) 15 Вт
Критическая температура 100°C

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2400, LPDDR3-2133
Макс. размер 64 ГБ
Количество каналов 2
Макс. пропускная способность 37.5 ГБ/c
Поддержка ECC Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Pentium Gold 6405U
Версия PCI Express 2.0
Макс. PCI Express линий 12
Набор инструкций SSE4.1, SSE4.2

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