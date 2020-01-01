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Intel Pentium Gold G5400

Intel Pentium Gold G5400

Pentium Gold G5400 - десктопный процессор от компании Intel для сокета LGA-1151, который имеет 2 ядра и 4 потока. Его базовая частота – 3700 МГц. Данный чип имеет интегрированную графику Intel UHD Graphics 610, а размер кэша 3-го уровня составляет 4 МБ.

Тесты в бенчмарках

Тестироване производительности Intel Pentium Gold G5400 в популярных бенчмарках
Passmark CPU (одноядерный)
2231
Passmark CPU (многоядерный)
3642
Geekbench 5 (одноядерный)
947
Geekbench 5 (многоядерный)
2013

Технические характеристики

Подробные технические характеристики процессора Pentium Gold G5400

Общая информация

Производитель Intel
Дата выхода 3 апреля 2018
Цена в момент релиза 64 долларов
Тип Десктопный
Кодовое имя Coffee Lake
Номер модели G5400
Сокет LGA-1151
Интегрированная графика Intel UHD Graphics 610

Производительность

Количество ядер 2
Количество потоков 4
Частота 3.7 ГГц
Частота шины 100 МГц
Множитель 37x
Скорость шины 8 ГТ/c
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 256КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 4МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 14 нанометров
Энергопотребление (TDP) 58 Вт
Критическая температура 100°C

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2400
Макс. размер 64 ГБ
Количество каналов 2
Макс. пропускная способность 37.5 ГБ/c
Поддержка ECC Да

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Pentium Gold G5400
Версия PCI Express 3.0
Макс. PCI Express линий 16
Набор инструкций SSE4.1, SSE4.2

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