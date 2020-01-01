Pentium Gold G5400 - десктопный процессор от компании Intel для сокета LGA-1151, который имеет 2 ядра и 4 потока. Его базовая частота – 3700 МГц. Данный чип имеет интегрированную графику Intel UHD Graphics 610, а размер кэша 3-го уровня составляет 4 МБ.