Intel Pentium Gold G5420
Pentium Gold G5420 - десктопный процессор от компании Intel для сокета LGA-1151, который имеет 2 ядра и 4 потока. Его базовая частота – 3800 МГц. Данный чип имеет интегрированную графику Intel UHD Graphics 610, а размер кэша 3-го уровня составляет 4 МБ.
Тесты в бенчмарках
Passmark CPU (одноядерный)
2256
Passmark CPU (многоядерный)
3294
Geekbench 5 (одноядерный)
931
Geekbench 5 (многоядерный)
1982
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Дата выхода
|23 апреля 2019
|Тип
|Десктопный
|Кодовое имя
|Coffee Lake
|Номер модели
|G5420
|Сокет
|LGA-1151
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics 610
Производительность
|Количество ядер
|2
|Количество потоков
|4
|Частота
|3.8 ГГц
|Скорость шины
|8 ГТ/c
|Кэш 3-го уровня
|4МБ (общий)
Энергопотребление
|Техпроцесс
|14 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|54 Вт
|Критическая температура
|100°C
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-2400
|Макс. размер
|64 ГБ
|Количество каналов
|2
|Макс. пропускная способность
|37.5 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Да
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Pentium Gold G5420
|Версия PCI Express
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|16
|Набор инструкций
|SSE4.1, SSE4.2